Aquaman | a chi è ispirato il personaggio? Quando uscirà Aquaman 2?

Jason Momoa ha abbandonato i suoi capelli lunghi e fluenti per una buona causa. L attore di, 43 anni, lunedì ha condiviso un video su Instagram dalle Hawaii in cui si mostra mentre ... c è...... con la Justice League in gran spolvero - oltre a Superman, troviamo Batman,, Flash, ...più ne ha, più ne metta Dal maialino che si ingrandisce a dismisura alla tartaruga che, in una ... Aquaman 2, quanti Batman ci saranno Jason Momoa provoca i fan Warner Bros. posticipa "Aquaman 2" e "Shazam 2", conferma "Evil Dead Rise" e toglie "Salem's Lot" dalla programmazione.Manca ancora molto ad Aquaman: The Lost Kingdom, ma Jason Momoa suggerisce che nel film potrebbe comparire più di un Bruce Wayne. Scherza o la situazione si complica