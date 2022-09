Annamaria Franzoni shock | Il ritorno a Cogne sulla bocca di tutti

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ildisul luogo del delitto per passare le vacanze fa decisamente trasalire. L’esclusiva di Giallo E’ tornata nella villetta didove tutto ha avuto inizio, o meglio, fine, libera dopo 11 anni di reclusione. (Foto: esclusiva del settimanale Oggi)L’esclusiva è del settimanale Giallo, che domani in edicola uscirà con il numero contenente le foto.torna avenne condannata a 16 anni di reclusione nel 2008 per aver ucciso suo figlio Samuele. L’omicidio, o meglio, l’infanticidio avvenne proprio nella villetta di, dove lacolpì il bimbo di soli 3 anni ...

è tornata a Cogne quest'estate per trascorrere le vacanze di Ferragosto nella villetta di Montroz, a Cogne (Aosta), dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il figlioletto Samuele. Per ..., vacanza a Cogne/ "Ferragosto in villetta dove uccise Samuele" Va altresì precisato che la stipula dell'armistizio con gli Alleati, oggetto del proclama Badoglio, avvenne in ...Ha trascorso il Ferragosto nella villetta dove 20 anni fa uccise il figlio Samuele. Ha curato il giardino e i fiori e scambiato qualche saluto con i vicini ...