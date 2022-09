Anche l' orso Paddington saluta la regina Elisabetta

(Di venerdì 9 settembre 2022) «Grazie di tutto», ha twittato l'account dedicato al celebre personaggio della letteratura inglese per bambini. Un dolce riferimento al divertente video in cuie la sovrana hanno bevuto un tè pomeridiano insieme, in occasione del Giubileo di Platino

L'orso Paddington - popolare personaggio per bambini - ricorda il suo incontro con la regina, avvenuto in occasione del Giubileo di Platino ...«Grazie di tutto», ha twittato l'account dedicato al celebre personaggio della letteratura inglese per bambini. Un dolce riferimento al divertente video in cui Paddington e la sovrana hanno bevuto un ...