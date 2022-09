Amici, Anna Pettinelli rompe il silenzio su Maria De Filippi: "Ecco la verità" (Di venerdì 9 settembre 2022) Anna Pettinelli non parteciperà alla nuova edizione di Amici: Ecco la verità sui suoi rapporti con Maria De Filippi Anna Pettinelli non parteciperà alla nuova edizione di Amici: la conduttrice radiofonica ha svelato a Super Guida Tv il suo rapporto con Maria De Filippi dopo essere stata sostituita nel talent che ripartirà a breve su Canale 5. Nonostante il suo addio ad Amici 22, dove l'opinionista de La vita in diretta verrà sostituita da Arisa , Anna Pettinelli e Marioa De Filippi sono ancora in buoni rapporti, anzi ottimi. A sottolinearlo è proprio la conduttrice radiofonica: "Amici è stata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022)non parteciperà alla nuova edizione dilasui suoi rapporti conDenon parteciperà alla nuova edizione di: la conduttrice radiofonica ha svelato a Super Guida Tv il suo rapporto conDedopo essere stata sostituita nel talent che ripartirà a breve su Canale 5. Nonostante il suo addio ad22, dove l'opinionista de La vita in diretta verrà sostituita da Arisa ,e Marioa Desono ancora in buoni rapporti, anzi ottimi. A sottolinearlo è proprio la conduttrice radiofonica: "è stata ...

anna_dtt : Buona notte amici. Questa sera c’è una luna grandissima - annamariagrecoo : @_sticazzi___ nei tuoi amici stretti ovvio ;) - annamariagrecoo : RT @_sticazzi___: se lasci i tuoi amici per la tua ragazza,sei un coglione - SvenThecantos : @AnnaAscani Anna, ti svelo un segreto, il 'tetto al prezzo del gas', come lo propone #Draghi, non lo vogliono diver… - AleCalabrese4 : I miei Apostoli e i loro familiari sono la mia famiglia, gli amici Speciali sono la mia famiglia, gli amici leali s… -