Amici 22, ex allievo torna nella scuola come ballerino professionista: ecco di chi si tratta (Di venerdì 9 settembre 2022) Michele Esposito, ballerino di danza classica della scorsa edizione, tornerà anche ad Amici 22 nel ruolo di professionista. L'ex allievo, intervistato da Lorella Cuccarini ha svelato la piacevolissima novità lavorativa. Amici 22, Michele Esposito torna nella scuola come ballerino professionista "Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l'ora", ha svelato l'ex allievo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

