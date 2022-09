Amiche litigano con la figlia, la mamma le investe con auto: fermata per tentato omicidio pluriaggravato (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prima ha aggredito le Amiche della figlia con una spranga e poi ha tentato di ucciderle investendole, con la sua auto, mentre in gruppo passeggiavano sul marciapiede: è quanto accaduto nella tarda serata dello scorso 6 settembre a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove la Polizia di Stato, che era sul posto, ha individuato, inseguito e bloccato la donna, C.A., una 40enne dell’hinterland di Aversa (Caserta) con precedenti. La donna, secondo gli investigatori, aveva deciso di aggredire e di investire le ragazze a causa dei rapporti conflittuali che le stesse avevano con sua figlia. Adesso è in attesa dell’udienza di convalida nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli). Dalle indagini della Polizia di Stato di stanza nella vicina ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prima ha aggredito ledellacon una spranga e poi hadi ucciderlendole, con la sua, mentre in gruppo passeggiavano sul marciapiede: è quanto accaduto nella tarda serata dello scorso 6 settembre a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove la Polizia di Stato, che era sul posto, ha individuato, inseguito e bloccato la donna, C.A., una 40enne dell’hinterland di Aversa (Caserta) con precedenti. La donna, secondo gli investigatori, aveva deciso di aggredire e di investire le ragazze a causa dei rapporti conflittuali che le stesse avevano con sua. Adesso è in attesa dell’udienza di convalida nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli). Dalle indagini della Polizia di Stato di stanza nella vicina ...

anteprima24 : ** Amiche litigano con la figlia, la mamma le investe con auto: fermata per tentato omicidio pluriaggravato **… - RWISHLIST3 : @_jooniecore Sono due amiche che litigano perché gli hanno messo l'ho stesso giorno delle matrimonio - Lacie1530 : gente in casa, voglio farmi i cazzi miei senza avere sempre qualcun altro nei paraggi, mi sento come se non potessi… - LauraBini11 : #skamitalia ?? amicizia, dell'importanza del 'gruppo', ed è MERAVIGLIOSO vedere come tutti si supportano, si danno… - TasciaDe : @GOT21566167 @Arimic_ @alessiawrites0 Si ma dire che sono migliori amiche credo anche no xche hanno sempre fatto qu… -