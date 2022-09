Allenamento Lazio | le ultime sulle condizioni di Pedro

(Di venerdì 9 settembre 2022): seduta pomeridiana agli ordini di Maurizio Sarri. Gli aggiornamentidiLaè tornata subito ad allenarsi a Formello dopo la vittoria contro il Feyenoord in Europa League. Per chi ha giocato ieri all’Olimpico la seduta si è incentrata su allunghi e lavoro si scarico mentre chi ha riposato ha svolto un lavoro più pesante. Le prove tattiche inizieranno e – salvo miracoli – dovrebbe essere ancora assente. Lo spagnolo molto probabilmente alzerà bandiera bianca anche contro il Verona per poi tentare il recupero contro il Midtjylland. La caviglia fa ancora male e non si vuole rischiare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

