Allarme bomba a Milano, panico nel centro della città: trovati due ordigni artigianali (Di venerdì 9 settembre 2022) Alle prime ore della mattina di oggi, venerdì 9 settembre, nel centro di Milano un passante ha notato in via Larga un pacco sospetto e delle fiamme. Immediatamente l’uomo ha avvisato le Forze dell’Ordine che hanno emesso un Allarme bomba. Gli artificieri giunti sul luogo hanno trovato due ordigni artigianali che sarebbero esplosi in brevissimo tempo. In pochi minuti la zona è stata transennata e il panico è dilagato per le strade: vediamo nel dettaglio che cos’è successo.



