Alessandro Gassmann, il tweet per la morte della Regina divide i fan (Di venerdì 9 settembre 2022) : piovono critiche. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) : piovono critiche. su Donne Magazine.

LuigiRotaB1 : Morte Regina Elisabetta, il tweet di Alessandro Gassmann non piace a tutti: cosa ha scritto su Twitter - angiuoniluigi : RT @leggoit: Addio #queenelizabeth, il tweet di Alessandro #gassmann non piace a tutti: ecco cosa ha scritto - leggoit : Addio #queenelizabeth, il tweet di Alessandro #gassmann non piace a tutti: ecco cosa ha scritto - Antonio___1926 : @GassmanGassmann Ma perché? Ma che schifo! VIVA ALESSANDRO GASSMANN,attore e persona eccezionale! - OldDog1312 : Volevo ringraziare Alessandro Gassmann per le belle parole spese per l’entroterra sardo, se ne sentiva il bisogno d… -