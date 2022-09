Alba ospiterà il sesto Forum mondiale dell’enoturismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dal 19 al 21 settembreospita il. Per la prima volta in Italia, il– promosso e organizzato dall’Unwto in collaborazione con Ministero del Turismo, Enit e Regione Piemonte – rappresenta l’occasione per far conoscere al mondo le eccellenze del Belpaese e le prospettive di sviluppo di un settore che, se opportunamente valorizzato, può diventare un driver di sviluppo sostenibile per molti territori; per raggiungere questo obiettivo, il Ministero Turismo ha annunciato l’investimento di 30 milioni di euro che raddoppierà con il contributo delle Regioni. La pandemia ha profondamente segnato l’intero comparto turistico che, pur mostrando una certa resilienza, è chiamato a innovarsi. Deve saper proporre esperienze capaci di intercettare le ...