Al Setterosa il bronzo agli Europei | battuta l' Olanda 16-13

AGI - Il Setterosa di bronzo ai Campionati Europei di pallanuoto di Spalato in Croazia. Le azzurre di Carlo Silipo hanno sconfitto 16 a 13 l'Olanda grazie ad una magistrale rimonta nel quarto periodo (6-1 il parziale a favore delle italiane). Roberta Bianconi ha realizzato cinque reti. A distanza di sei anni l'Italia della pallanuoto femminile ritorna sul podio continentale. L'ultima medaglia era stato il bronzo a Belgrado 2016. La partita svoltasi alla 'Spaladium Arena' della città croata è stata molto combattuta e ricca di emozioni. Al termine del terzo quarto le olandesi erano in doppio vantaggio (12-10). Carattere, determinazione e ottime giocate hanno regalato un finale al cardiopalma. Dopo il pareggio (12-12), a portare in vantaggio il Setterosa

