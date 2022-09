Affitti e bollette, maxi stangata sulle famiglie: ecco quanto pagheremo (Di venerdì 9 settembre 2022) Sarà un 2022 da ricordare – e non certamente in senso positivo – per le famiglie italiane alle prese con una sfilza di rincari praticamente su tutti i fronti. Affitti e bollette, maxi stangata quanto dovrà spendere in più una famiglia italiana che sta valutando un immobile in locazione? Per un trilocale il canone medio di affitto annuo è pari a 10.524 euro (877 euro mensili). L’incremento percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è di ben 7,7 punti percentuali; infatti, nel 2021 il costo ammontava a 9.768 euro (814 euro mensili). A fare i calcoli Immobiliare.it con il supporto di Immobiliare.it Insights. Senza contare che a questo totale vanno sommate le bollette di luce e gas. Per il terzo trimestre del 2022, l’Arera, l’Autorità di Regolazione per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) Sarà un 2022 da ricordare – e non certamente in senso positivo – per leitaliane alle prese con una sfilza di rincari praticamente su tutti i fronti.dovrà spendere in più una famiglia italiana che sta valutando un immobile in locazione? Per un trilocale il canone medio di affitto annuo è pari a 10.524 euro (877 euro mensili). L’incremento percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è di ben 7,7 punti percentuali; infatti, nel 2021 il costo ammontava a 9.768 euro (814 euro mensili). A fare i calcoli Immobiliare.it con il supporto di Immobiliare.it Insights. Senza contare che a questo totale vanno sommate ledi luce e gas. Per il terzo trimestre del 2022, l’Arera, l’Autorità di Regolazione per ...

