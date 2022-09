Affitti, cosa fare se l'inquilino non paga l'affitto o le spese di condominio (Di venerdì 9 settembre 2022) - Affittare un appartamento di proprietà rappresenta una fonte di reddito aggiuntiva. Ma può anche nascondere alcune problematiche. Non sempre infatti l'inquilino è nella condizione di poter pagare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) - Affittare un appartamento di proprietà rappresenta una fonte di reddito aggiuntiva. Ma può anche nascondere alcune problematiche. Non sempre infatti l'è nella condizione di poterre ...

framerlinocol : Mi piacerebbe capire cosa ci fai con 2000€ per gli affitti. Mandiamo i giovani under 35 a condividere una stanza co… - MassimoFiorini8 : @pdnetwork @peppeprovenzano Una mensilità in più, il reddito di cittadinanza, affitti gratuiti. E' tutto bellissimo… - scarafunky : @serracchiani Ma i 900 su PA avranno un limite di età? Abolire lo stage non è una buona cosa per i giovani, anzi!… - wutheringcliffs : Quindi: di che stiamo a parlà? Ma se in 7 anni qui mi sono fatta una carriera da zero -dal coffee shop e dalla bibl… - MichailBakunin : RT @happybamba: -