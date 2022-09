Affari Italiani non funziona, le sanzioni sì (Di venerdì 9 settembre 2022) Martedì 6 settembre è uscito sul quotidiano on line Affari Italiani un articolo così titolato: “Russia, le sanzioni non funzionano: lo conferma uno studio finlandese”. Nel corpo del testo l’anonimo autore dell’articolo riporta che il quotidiano Spiegel ha citato uno studio dell’organizzazione finlandese Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) nel quale vengono sottolineati gli enormi guadagni fatti dalla Russia in questi mesi vendendo (principalmente a noi) le sue materie prime. In questi mesi il governo russo avrebbe incassato circa 158 miliardi di euro a fronte di un costo della guerra di circa 100 miliardi di euro (le stime sono sempre di Crea). Fin qui tutto bene, a parte il fatto che l’articolo non è dello Spiegel ma di Manager magazine. Comunque il problema è che né l’articolo citato da ... Leggi su butac (Di venerdì 9 settembre 2022) Martedì 6 settembre è uscito sul quotidiano on lineun articolo così titolato: “Russia, lenonno: lo conferma uno studio finlandese”. Nel corpo del testo l’anonimo autore dell’articolo riporta che il quotidiano Spiegel ha citato uno studio dell’organizzazione finlandese Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) nel quale vengono sottolineati gli enormi guadagni fatti dalla Russia in questi mesi vendendo (principalmente a noi) le sue materie prime. In questi mesi il governo russo avrebbe incassato circa 158 miliardi di euro a fronte di un costo della guerra di circa 100 miliardi di euro (le stime sono sempre di Crea). Fin qui tutto bene, a parte il fatto che l’articolo non è dello Spiegel ma di Manager magazine. Comunque il problema è che né l’articolo citato da ...

