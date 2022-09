AEW | Il caos non penalizza gli ascolti | si rimane sopra il milione e crescono i ratings

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 settembre 2022) I fatti post All Out, con la rissa avvenuta nel backstage tra CM Punk e l’Elite, ormai confermata da più parti, hanno generato un incredibile interesse e curiosità tra i fan. Così, oltre che per vedere del buon wrestling come sempre, tra cui il match valido per il titolo ROH Pure tra Daniel Garcia e Wheeler Yuta, molte persone si saranno sintonizzate per ascoltare in apertura le parole di Tony Khan, il quale ha reso vacanti il titolo AEW e i titoli Trios. Balzo neiSecondo Spoiler TV, la puntata di questa settimana di Dynamite ha raccolto in media 1,035 milioni di spettatori, un leggerissimo rialzo dell’1,5% rispetto alla puntata pre-All Out. Il balzo migliore c’è stato lato, nella fascia demografica di riferimento 18-49 il dato è stato di 0.38, un 8% in più rispetto allo 0.35 di una settimana fa. Tra i programmi via cavo ...