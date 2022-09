“Abbiamo ucciso noi quella giornalista”. Ma Israele non avvia nessuna indagine penale (Di venerdì 9 settembre 2022) In una campagna elettorale in cui i nostri politici corrono a esprimersi su qualsiasi argomento pur di catturare visibilità, nessun candidato – almeno tra i più conosciuti – ha ritenuto doveroso spendere una parola sul fatto che l’esercito di Israele ha (molto parzialmente) ammesso di aver ucciso la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, colpevole solo di essersi trovata nel posto giusto al momento sbagliato. E anche sui maggiori quotidiani italiani la notizia è stata relegata nelle pagine interne o, peggio ancora, silenziata del tutto. Abu Akleh, reporter di Al Jazeera, aveva 51 anni e lo scorso 11 maggio è stata colpita a morte da un proiettile mentre – con indosso un giubbotto protettivo con la scritta “Press” – documentava un’operazione delle forze armate israeliane nella città palestinese di Jenin. Volto familiare ai ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) In una campagna elettorale in cui i nostri politici corrono a esprimersi su qualsiasi argomento pur di catturare visibilità, nessun candidato – almeno tra i più conosciuti – ha ritenuto doveroso spendere una parola sul fatto che l’esercito diha (molto parzialmente) ammesso di averlapalestinese Shireen Abu Akleh, colpevole solo di essersi trovata nel posto giusto al momento sbagliato. E anche sui maggiori quotidiani italiani la notizia è stata relegata nelle pagine interne o, peggio ancora, silenziata del tutto. Abu Akleh, reporter di Al Jazeera, aveva 51 anni e lo scorso 11 maggio è stata colpita a morte da un proiettile mentre – con indosso un giubbotto protettivo con la scritta “Press” – documentava un’operazione delle forze armate israeliane nella città palestinese di Jenin. Volto familiare ai ...

