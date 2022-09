7 imprenditrici che stanno innovando l'Italia (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla comunicazione wirelesse all'economia circolare, i profili di 7 donne che hanno avviato progetti innovativi con le loro imprese. Sono le finaliste del premio GammaDonna Leggi su wired (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla comunicazione wirelesse all'economia circolare, i profili di 7 donne che hanno avviato progetti innovativi con le loro imprese. Sono le finaliste del premio GammaDonna

Francesco_San83 : Guardando l'immagine che la destra porta avanti delle donne, mi chiedo come queste possano votarla. Non basta esser… - sirgolly : RT @R_Garofani: La donna deve poter scegliere la professione che realizza talento e capacità e veder riconosciuto il proprio valore. Le inf… - R_Garofani : La donna deve poter scegliere la professione che realizza talento e capacità e veder riconosciuto il proprio valore… - ValentinaC : Io rimango sempre basita dai commenti populisti del cazzo ma fatemi aggiungere: tra fedez e la ferragni di benefice… - totone_27 : @HuffPostItalia Adesso almeno sappiamo che lei non tra le imprenditrici che chiamano Salvini per chiedergli di elim… -