100% Italia: come funziona il nuovo programma di Nicola Savino su Tv8 (Di venerdì 9 settembre 2022) 100% Italia Nicola Savino arriva su TV8 alla conduzione di 100% Italia, il nuovo game show che sonda le opinioni e le abitudini degli Italiani, in onda dal 12 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione Italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora. Due squadre composte da due concorrenti ciascuna si sfidano in tre diversi round in cui devono indovinare le risposte ai sondaggi proposti, per aggiudicarsi l’accesso alla manche finale, in cui la squadra vincitrice ha la possibilità di conquistare il jackpot ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 settembre 2022)arriva su TV8 alla conduzione di, ilgame show che sonda le opinioni e le abitudini deglini, in onda dal 12 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazionena, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora. Due squadre composte da due concorrenti ciascuna si sfidano in tre diversi round in cui devono indovinare le risposte ai sondaggi proposti, per aggiudicarsi l’accesso alla manche finale, in cui la squadra vincitrice ha la possibilità di conquistare il jackpot ...

