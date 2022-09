?Psg, addio complicato a Diallo: si finisce in tribunale (Di venerdì 9 settembre 2022) Aminata Diallo ha lasciato il Paris Saint Germain alla fine della scorsa sessione di calciomercato dopo che il suo contratto era scaduto. A... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Aminataha lasciato il Paris Saint Germain alla fine della scorsa sessione di calciomercato dopo che il suo contratto era scaduto. A...

LeBombeDiVlad : ???? #Icardi sempre più vicino all'addio al #PSG ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: PSG-Juve che intreccio per Donnarumma: Soltanto un anno fa Gigi Donnarumma firmava a parametro zero con il Paris Saint… - sportli26181512 : PSG-Juve che intreccio per Donnarumma: Soltanto un anno fa Gigi Donnarumma firmava a parametro zero con il Paris Sa… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Icardi dice addio al Psg: lo attende il Galatasaray #Icardi #PSG #Galatasaray #calciomercato - periodicodaily : Icardi dice addio al Psg: lo attende il Galatasaray #Icardi #PSG #Galatasaray #calciomercato -