Zelensky e Macron | la telefonata nelle prime ore dell’invasione russa | «Parlate con Putin | vi ascolterà»

(Di giovedì 8 settembre 2022) In un video diffuso sui social il colloquio tra il presidente francese e il leader di Kiev: «Bisogna dire adi fermarsi»

Tra il presidente ucrainoe quello francese Emmanuelavviene una telefonata dai toni angosciati nella quale i due capi di Stato si aggiornano sui recentissimi accadimenti. Nella ...Quella che vedete e sentite è la drammatica telefonata che il presidente ucraino Volodymyreffettua all'omologo francese Emmanuelper informarlo sui fatti e per pianificare le prime ...«Quindi vuol dire che stanno inviando forze speciali in tutta Kiev». «A Kiev, Odesa, dalla biellorussia. Stanno combattendo ovunque sul nostro territorio». È il ...«Quindi vuol dire che stanno inviando forze speciali in tutta Kiev». «A Kiev, Odesa, dalla biellorussia. Stanno combattendo ovunque sul nostro territorio». È il ...