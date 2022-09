Zac Efron e la chirurgia plastica: l’attore spiega come mai è cambiato il suo volto (Di giovedì 8 settembre 2022) Prima di Shawn Mendes, Justin Bieber ed Harry Styles c’era Zac Efron, che ai tempi di High School Musical ha fatto impazzire milioni di ragazzini in tutto il mondo. Negli anni il divo americano si è allontanato dall’immagine di teen idol e col tempo è mutato molto anche il suo look. Nel 2020 però è successo qualcosa di singolare, il suo volto è cambiato e molti fan l’hanno accusato di essere ricorso alla chirurgia estetica. In un’intervista concessa a Men’s Health, Zac Efron ha giurato di non essersi rifatto nulla in viso ed ha spiegato come mai è così tanto cambiato: “No nessuna chirurgia plastica per modificare. Ho solamente avuto un incidente e mi sono rotto la mandibola. Sì, è avvenuto mentre correvo per casa con i ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022) Prima di Shawn Mendes, Justin Bieber ed Harry Styles c’era Zac, che ai tempi di High School Musical ha fatto impazzire milioni di ragazzini in tutto il mondo. Negli anni il divo americano si è allontanato dall’immagine di teen idol e col tempo è mutato molto anche il suo look. Nel 2020 però è successo qualcosa di singolare, il suoe molti fan l’hanno accusato di essere ricorso allaestetica. In un’intervista concessa a Men’s Health, Zacha giurato di non essersi rifatto nulla in viso ed hatomai è così tanto: “No nessunaper modificare. Ho solamente avuto un incidente e mi sono rotto la mandibola. Sì, è avvenuto mentre correvo per casa con i ...

