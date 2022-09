WEC | Toyota ed il Mondiale ritrovano il Fuji Ferrari pronta per confermarsi in GT

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Oltre al Gran Premio d’Italia di F1 a Monza ci sarà da divertirsi questo fine settimana al, sede del penultimo atto del FIA World Endurance Championship. Iltorna in Giappone dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria.ritrova il suo pubblico, mentreè attesa a dare battaglia dopo aver perso negli ultimi minuti la tappa di casa in quel di Monza. Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 rappresenteranno il brand di casa. Il primo equipaggio di casa vanta 96 punti all’attivo contro i 106 di Alpine #63, vettura affidata a Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão. Dopo il debutto di Monza rivedremo in scena anche le Peugeot con Paul Di Resta/ Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne #93 e James Rossiter/ Gustavo ...