Walid Cheddira, Polito confessa: “Mi hanno chiamato club importanti” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Bari di bomber Walid Cheddira in serie B prosegue la sua corsa insieme al Direttore Sportivo Ciro Polito. Intesa raggiunta per il prolungamento del contratto che legherà il dirigente napoletano al Bari fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno. Proprio nelle ultime ore si è tenuta una conferenza stampa in casa Bari, trasmessa anche online, alla quale ha preso parte proprio Ciro Polito. Tra le dichiarazioni dell’ex portiere spicca il nome di Walid Cheddira, goleador del Bari. Ciro Polito ha confessato: “Cheddira? Mi hanno chiamato da tutta Italia, anche club importanti. Godiamocelo. Per i numeri che ha è impressionante”. Polito ... Leggi su danielebartocciblog (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Bari di bomberin serie B prosegue la sua corsa insieme al Direttore Sportivo Ciro. Intesa raggiunta per il prolungamento del contratto che legherà il dirigente napoletano al Bari fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno. Proprio nelle ultime ore si è tenuta una conferenza stampa in casa Bari, trasmessa anche online, alla quale ha preso parte proprio Ciro. Tra le dichiarazioni dell’ex portiere spicca il nome di, goleador del Bari. Cirohato: “? Mida tutta Italia, anche. Godiamocelo. Per i numeri che ha è impressionante”....

MikieTitti : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - karda70 : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - FootballReprt : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - sscalciobari : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - Lega_B : Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. -