Vuelta a España 2022 oggi, diciottesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Evenepoel per gestire in salita (Di giovedì 8 settembre 2022) Una delle ultime tappe insidiose di questa Vuelta a España 2022: ci avviciniamo sempre più a Madrid. oggi in scena la diciottesima frazione: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso diciottesima tappa Vuelta 2022 192 chilometri da percorrere: partenza da Trujillo, arrivo in cima all’Alto del Piornal. Prima parte mossa, ma praticamente pianeggiante, poi iniziano le salite. La prima, a metà gara, il seconda categoria dell’Alto de la Desesperá (3,7 chilometri all’8,6%). Successivamente si affronta per la prima volta l’ascesa che porta al traguardo: Alto del Piornal, con anche bonus in cima (13,3 chilometri al 5%). Lunga ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Una delle ultime tappe insidiose di questa: ci avviciniamo sempre più a Madrid.in scena lafrazione: andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e192 chilometri da percorrere: partenza da Trujillo, arrivo in cima all’Alto del Piornal. Prima parte mossa, ma praticamente pianeggiante, poi iniziano le salite. La prima, a metà gara, il seconda categoria dell’Alto de la Desesperá (3,7 chilometri all’8,6%). Successivamente si affronta per la prima volta l’ascesa che porta al traguardo: Alto del Piornal, con anche bonus in cima (13,3 chilometri al 5%). Lunga ...

