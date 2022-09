Volo Malpensa-Palermo: aereo perde il contatto radio con la base e viene raggiunto da due caccia per controlli (Di giovedì 8 settembre 2022) I passeggeri di un Airbus 319, che da Malpensa era diretto a Palermo, si sono visti affiancare da due caccia militari. È successo a un Volo di linea che nella giornata di ieri, 7 settembre, ha perso momentaneamente i contatti radio con la direzione del traffico areo civile. Lo rende noto un comunicato dell’Aeronautica militare. I due caccia Eurofighter dell’Aeronautica sono decollati da Trapani, con il compito di identificare l’aereo civile e verificare che tutto fosse sotto controllo: il via all’operazione è stato ricevuto dal Combined Air Operation Centre, gestito dalla Nato, con sede in Spagna. Una volta in Volo, i militari hanno quindi raggiunto l’Airbus, guidati dal personale di terra della squadra “guida caccia”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) I passeggeri di un Airbus 319, che daera diretto a, si sono visti affiancare da duemilitari. È successo a undi linea che nella giornata di ieri, 7 settembre, ha perso momentaneamente i contatticon la direzione del traffico areo civile. Lo rende noto un comunicato dell’Aeronautica militare. I dueEurofighter dell’Aeronautica sono decollati da Trapani, con il compito di identificare l’civile e verificare che tutto fosse sotto controllo: il via all’operazione è stato ricevuto dal Combined Air Operation Centre, gestito dalla Nato, con sede in Spagna. Una volta in, i militari hanno quindil’Airbus, guidati dal personale di terra della squadra “guida”, ...

LaStampa : Volo Malpensa-Palermo perde il contatto radio, scatta l’allarme rosso: intercettato da 2 caccia Eurofighter decolla… - aperegina61 : RT @fattoquotidiano: Volo Malpensa-Palermo: aereo perde il contatto radio con la base e viene raggiunto da due caccia per controlli https:/… - MichelaGenoves3 : RT @fattoquotidiano: Volo Malpensa-Palermo: aereo perde il contatto radio con la base e viene raggiunto da due caccia per controlli https:/… - fattoquotidiano : Volo Malpensa-Palermo: aereo perde il contatto radio con la base e viene raggiunto da due caccia per controlli - lacittanews : Due Eurofighter dell’Aeronautica militare sono decollati ieri per identificare un aereo Airbus 319 in volo sulla tr… -