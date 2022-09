Volley, Mondiali maschili 2022: dallo spavento alla festa, Polonia batte Usa ed è in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) La Polonia vince il proprio quarto di finale contro gli Stati Uniti e vola alle semifinali dei Mondiali maschili 2022 di Volley. Vittoria sofferta per la formazione di casa, che avanti di due set ma poi sente la pressione e viene rimontata; si va al tiebreak, dove Semeniuk trova soluzioni importanti per regalare la vittoria alla sua formazione per 25-20, 27-25, 21-25, 22-25, 15-11. In semifinale, la Polonia affronterà il Brasile, che nel pomeriggio aveva eliminato l’Argentina. GIRONI E TABELLONE DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LE FAVORITE E COME ARRIVA L’ITALIA LA PARTITA – Il match comincia ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Lavince il proprio quarto di finale contro gli Stati Uniti e vola alle semifinali deidi. Vittoria sofferta per la formazione di casa, che avanti di due set ma poi sente la pressione e viene rimontata; si va al tiebreak, dove Semeniuk trova soluzioni importanti per regalare la vittoriasua formazione per 25-20, 27-25, 21-25, 22-25, 15-11. In, laaffronterà il Brasile, che nel pomeriggio aveva eliminato l’Argentina. GIRONI E TABELLONE DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LE FAVORITE E COME ARRIVA L’ITALIA LA PARTITA – Il match comincia ...

