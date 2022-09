Volley | Mondiali maschili 2022 | Brasile batte Argentina in quattro set e vola in semifinale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilè la terza semifinalista deidi. La nazionale verdeoro abla resistenza dell’ai quarti di finale in una partita molto sentita, imponendosi inset (16-25, 25-23, 22-25, 21-25) in circa due ore di partita. Una vittoria meritata, con l’albiceleste che comunque saluta la competizione a testa alta dopo aver fatto fuori la Serbia. GIRONI E TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LA PARTITA – Partenza brillante per il, che accumula un vantaggio di cinque punti fin dalle prime battute, riuscendo a gestire bene fino a conquistare il ...

I due da giocatori (ci sono nove anni di differenza, 61 anni per il ct azzurro, 52 per il ct francese) sono 4 degli italiani che possono vantare di avere vinto 3consecutivi (gli altri due ...Sabato gli azzurri dell'Italvolley, impegnati nel Mondiale, affronteranno la Slovenia nel penultimo atto di questa rassegna iridata. Il giovane gruppo italian ha centrato, ieri, le semifinali della ...Nuova pedina per la rosa della Top Volley Cisterna che mette a segno un nuovo colpo di mercato. Josè Miguel Gutièrrez è un nuovo giocatore bianco blu. Il giovane schiacciatore cubano, classe 2001, è r ...Sale l'attesa per la nazionale maschile guidata da Ferdinando de Giorgi. Sul cammino per la finale ci sarà la Slovenia, la stessa squadra che lo scorso anno venne sconfitta dall'Italia nella finale de ...