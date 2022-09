Volley, Mondiali 2022: 776mila spettatori e share del 7,6% su Rai2 per Italia-Francia (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ stato molto seguito il match dei quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile tra Italia e Francia. Su Rai2 è stato registrato uno share del 7,6% con una media di 776mila spettatori. Su Sky Sport Uno, invece, gli spettatori di media sono stati 208mila. Si prospettano dunque numeri altrettanto alti, se non di più, per la semifinale del 10 settembre contro la Slovenia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ stato molto seguito il match dei quarti di finale deidimaschile tra. Suè stato registrato unodel 7,6% con una media di. Su Sky Sport Uno, invece, glidi media sono stati 208mila. Si prospettano dunque numeri altrettanto alti, se non di più, per la semifinale del 10 settembre contro la Slovenia. SportFace.

