Volley, la Polonia trema contro gli USA ai Mondiali: si salva al tie-break e sfiderà il Brasile in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) La Polonia è l’ultima semifinalista dei Mondiali 2022 di Volley maschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto gli USA per 3-2 (25-20; 27-25; 21-25; 22-25; 15-12) di fronte al proprio pubblico di Gliwice e hanno così staccato il biglietto per il penultimo atto della rassegna iridata: sabato 10 settembre la corazzata biancorossa tornerà in campo nella fornace di Katowice per affrontare il Brasile in un testa a testa pirotecnico. L’altra semifinale sarà tra Italia e Slovenia. La Polonia ha confermato il pronostico della vigilia, dopo che aveva già battuto gli americani per 3-1 nella fase a gironi, ma questa volta gli USA hanno davvero accarezzato l’impresa: sotto 0-2 la compagine a stelle e strisce si è inventata una rimonta straripante e nel tie-break ha tenuto botta ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè l’ultima semifinalista dei2022 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto gli USA per 3-2 (25-20; 27-25; 21-25; 22-25; 15-12) di fronte al proprio pubblico di Gliwice e hanno così staccato il biglietto per il penultimo atto della rassegna iridata: sabato 10 settembre la corazzata biancorossa tornerà in campo nella fornace di Katowice per affrontare ilin un testa a testa pirotecnico. L’altrasarà tra Italia e Slovenia. Laha confermato il pronostico della vigilia, dopo che aveva già battuto gli americani per 3-1 nella fase a gironi, ma questa volta gli USA hanno davvero accarezzato l’impresa: sotto 0-2 la compagine a stelle e strisce si è inventata una rimonta straripante e nel tie-ha tenuto botta ...

