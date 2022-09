Volley, il Brasile vince il derby con l’Argentina e vola in semifinale ai Mondiali. Leal scatenato (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Brasile ha vinto l’intensissimo derby sudamericano contro l’Argentina e si è qualificato alle semifinali dei Mondiali 2022 di Volley maschile. I verdeoro si sono imposti per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-21) e sabato scenderanno in campo a Katowice (Polonia) per affrontare la vincente del confronto tra Polonia e USA, incontro che questa sera chiuderà il quadro dei quarti di finale della rassegna iridata. Dall’altra parte del tabellone è prevista la sfida tra Italia e Slovenia. II Brasile ha dominato il primo set, mentre nella seconda frazione ha rimontato da 15-13 e 18-16 salvo cedere nel tiratissimo finale. L’Albiceleste ha creduto nel colpaccio ma nella terza fraziale ha recuperato troppo tardivamente dal 14-20, nel quarto set si è involata sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha vinto l’intensissimosudamericano controe si è qualificato alle semifinali dei2022 dimaschile. I verdeoro si sono imposti per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-21) e sabato scenderanno in campo a Katowice (Polonia) per affrontare lante del confronto tra Polonia e USA, incontro che questa sera chiuderà il quadro dei quarti di finale della rassegna iridata. Dall’altra parte del tabellone è prevista la sfida tra Italia e Slovenia. IIha dominato il primo set, mentre nella seconda frazione ha rimontato da 15-13 e 18-16 salvo cedere nel tiratissimo finale. L’Albiceleste ha creduto nel colpaccio ma nella terza fraziale ha recuperato troppo tardivamente dal 14-20, nel quarto set si è inta sul ...

