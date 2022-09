Volley | colpaccio Italia al Mondiale | eliminata la Francia

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’in semifinale: non accadeva dal 2010 L’delbrilla alin corso tra Slovenia e Polonia. I campioni d’Europa in carica, eliminano la Nazionale francese oro olimpico a Tokyo 2020. In un match lottato e sofferto, la formazione dell’Italguidata da Ferdinando De Giorgi si impone al tie break (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). Dopo tanti anni l’deltorna a battere lae lo fa nel momento cruciale di crescita di un gruppo giovane, ma compatto e che non pensa alle individualità ma al gruppo. Questo successo regala alla nazionale tricolore il ritorno tra le migliori quattro squadre del pianeta dodici anni dopo la rassegna iridata disputata inquando gli azzurri chiusero proprio ...

361_magazine : Bene anche l'#Italvolley -

OA Sport

Gli azzurri hanno le carte in regola per riuscire nel, ma sono consapevoli che servono due partite al massimo livello tecnico per approdare in zona medaglie e meritarsi la semifinale, che ...Ci si aspettava ilda Matteo Berrettini, nella domenica delle tre finali azzurre - Gstaad, Amburgo, Palermo - ...il secondo con un millimetrico passante di diritto sul coraggioso serve&... Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite mercoledì 7 settembre, programma, tv, streaming L’Italia del Volley brilla al Mondiale in corso tra Slovenia e Polonia. I campioni d’Europa in carica, eliminano la Nazionale francese oro olimpico a Tokyo 2020. In un match lottato e sofferto, la ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Francia ai raggi X – Le probabili formazioni Buongiorno e benvenutii alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quarto di finale dei ...