Volley | calendario semifinali Mondiali maschili 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ildelledeidimaschile, ina Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) sabato 10 settembre. Le quattro squadre rimaste in gara si sfidano per approdare nella finalissima che assicura il podio e tiene vivo il sogno titolo iridato. Nulla è perduto però: le due perdenti potranno comunque giocarsi una medaglia nella finale per il terzo posto. Scopriamo dunque gli accoppiamenti delle. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, dove saranno trasmesse tutte le partite della rassegna iridata. Le dirette tv in Italia saranno offerte dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now) e Rai (e in streaming Rai Play) (palinsesto ...