VIDEO | MORTE ELISABETTA II | L’ANNUNCIO DEL MANCHESTER UNITED

(Di giovedì 8 settembre 2022) È notizia degli ultimi minuti ladella ReginaII all’età di 96 anni. Le condizioni della Regina erano peggiorate nelle ultime ore, si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral. La notizia ha colpito l’intero mondo ed in particolare il Regno Unito. Anche le squadre di calcio inglesi stanno condividendo il proprio cordoglio tramite le pagine ufficiali dei club. Il, infatti, ha rilasciato un comunicato in merito: “Ilcondivide il dolore dell’intera nazione in seguito aldi Buckingham Palace della scomparsa di Sua Maestà, la Regina ”. Inoltre i Red Devils, all’interno dello stesso comunicato, hanno parlato anche della partita di Europa League in programma per questa sera: “Seguendo le indicazioni della FA e ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre e sui vaccini, aveva la leucemia'. La cantante ringrazia i f… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - RaiNews : La notizia della morte di Elisabetta II annunciata dalla Bbc - Harryscurlyeu : RT @marco_santoro_: Arcobaleno a Buckingham Palace un minuto dopo la morte della Regina #QueenElizabeth #londonbridge #QueenElizabethII ht… - Dome689 : RT @Open_gol: Tutti i programmi delle reti Bbc sono stati interrotti per dare l'annuncio della morte della regnante più longeva della stori… -

Operazione Unicorno . E' così denominato il piano segreto previsto in caso didella regina in Scozia . Elisabetta II si trova attualmente nella residenza di Balmoral, dove ...- - > GUARDA IL...Dopo aver annunciato ladella Sovrana, la Bbc ha mandato in onda un omaggio a Elisabetta II. L'annuncio e il tributo sono stati mandati a loop per diverso tempo dopo la comunicazione ufficiale di Buckingham ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi Liz Truss, premier britann ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...