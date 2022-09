VIDEO Inter-Bayern Monaco 0-2 highlights | gol | sintesi Champions League | neroazzurri ko a San Siro

Inter : Stasera, ci incontriamo di nuovo! ?? ? #InterFCB #UCL @FcBayern - Inter : A quanto pare abbiamo un nuovo #InterFan ?? @Giannis_An34 #ForzaInter #InterFCB - Inter : Terra di Milano, 2022 L'epico duello sta per ricominciare. #ForzaInter #MilanInter #DerbyMilano - sampalmerii : RT @Inter: A quanto pare abbiamo un nuovo #InterFan ?? @Giannis_An34 #ForzaInter #InterFCB - bryonac99_ : RT @violismo: *massacrati dal bayern monaco però elio corno dice che pif ha comprato l'Inter per 1 miliardo e 200 milioni* inter twitter:… -

Il Bayern Monaco batte a San Siro l'in Champions League per 2 - 0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ). La squadra di ..., gol e highlights di Champions League Subito protagonista ...I bavaresi dominano a San Siro contro l'e aprono il girone con tre punti. Al 25' i nerazzurri si dono arrendere a una magia di Sané. ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Lezione di calcio del Bayern Monaco che batte l'Inter senza storia. A San Siro il finale è 0-2, ma il risultato poteva essere molto più ampio. Tante le occasioni ...