Video Eurobasket, Doncic show: 47 punti in Slovenia - Francia. Gli highlights (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella gara della fase a gironi degli Europei di basket contro la Francia, Doncic trascina la Slovenia con 47 punti e una prestazione da record. Guarda ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella gara della fase a gironi degli Europei di basket contro latrascina lacon 47e una prestazione da record. Guarda ...

EuroBasket : GAME. SET. FONTECCHIO. #EuroBasket - EuroBasket : SIMONEFONTECCHIO ?? #EuroBasket x #BringTheNoise ?? - ElevenSportsIT : LUKA #DONCIC NELLA STORIA 4??7???? Prestazione leggendaria nella vittoria della #Slovenia contro la #Francia. 47 pu… - LUCanturino_24 : RT @StorieASpicchi: Inchino vs USA da giocatore Esultanza vs Croazia da coach A ognuno il suo Poz. #eurobasket #otazzurri - marcozzo86 : RT @NFrangipani: Sta roba non può valere solo tre punti. Ma cos’è dai. Gobert devi impazzire. #EuroBasket -