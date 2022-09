Verso il Gran Premio di Monza, Leclerc: “Il sostegno dei tifosi è bellissimo” (Di giovedì 8 settembre 2022) Monza – Scatta il lungo week end Verso il Gran Premio di Monza. Attesa la Ferrari, la principessa di casa, dai migliaia di tifosi che accorreranno all’autodromo lombardo, simbolo della Formula Uno italiana. Parla della vigilia della gara Charles Leclerc in conferenza stampa come riporta Sky Sport, uno dei piloti della Rossa, che darà il cuore per onorare la pista tricolore: “Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Tutto quello che succede nella settimana prima di Monza non la sento come una pressione, ma come un qualcosa di estremamente piacevole. Il sostegno che c’è già fuori dall’hotel, i tanti tifosi in giro che fanno sentire il loro affetto…”. La Ferrari correrà in giallo per omaggiare l’autodromo e le proprie ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– Scatta il lungo week endildi. Attesa la Ferrari, la principessa di casa, dai migliaia diche accorreranno all’autodromo lombardo, simbolo della Formula Uno italiana. Parla della vigilia della gara Charlesin conferenza stampa come riporta Sky Sport, uno dei piloti della Rossa, che darà il cuore per onorare la pista tricolore: “Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Tutto quello che succede nella settimana prima dinon la sento come una pressione, ma come un qualcosa di estremamente piacevole. Ilche c’è già fuori dall’hotel, i tantiin giro che fanno sentire il loro affetto…”. La Ferrari correrà in giallo per omaggiare l’autodromo e le proprie ...

