Venezia 79 | “No bears” è l’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi incarcerato dal regime | il trailer in esclusiva

(Di giovedì 8 settembre 2022) Inper il FqMagazine, ilitaliano di Nodelche chiuderà il Concorso del Festival del Cinema di2022. Secca la sinossi: ilritrae due storie d’amore parallele. In entrambe gli amanti sono turbati da ostacoli nascosti e inevitabili, dalla forza della superstizione e dalla meccanica del potere.è detenuto nelle carceri iraniane dal luglio scorso dopo aver protestato pubblicamente per l’arresto di suoi due colleghi registi. Nosarà nelle sale italiane il 6 ottobre 2022 grazie ad Academy Two. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Venezia 79, “No bears” è l’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi incarcerato dal regime: il trailer in escl… -

Superstar di2022: Cate Blanchett vai alla gallery Colin Farrell e Brandon Gleeson: una ... E No, del regista iraniano condannato a sei anni di carcere , Jafar Panahi. Se la giuria vuole ......vorrei percepire le emozioni e lo stato d'animo di Panahi in queste ore a pochi giorni dalla presentazione del suo ultimo film No, che verrà presentato alla Biennale del Cinema di. ... L'Irlanda di Colin Farrell in The Banshees of Inisherin vola in testa ai pronostici di... Florence Pugh ha recentemente parlato di sua nonna, rivelando che posare con lei sul red carpet del Festival di Venezia 'è stato il momento più speciale che abbia mai vissuto'. Florence Pugh e sua non ...L'attrice, tra le più 'in' del momento a Hollywood, ha rubato la scena a Venezia con un'accompagnatrice d'eccezione.