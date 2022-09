Venezia 79: “Blonde”, tra luci e ombre nella vita di Marilyn Monroe (Di giovedì 8 settembre 2022) Altro giorno alla Mostra del cinema di Venezia e altro film attesissimo quello di “Blonde” del regista Andrew Dominik con un cast d’eccezione composto da: Ana de Armas, Adrien Brody, Sara Paxton, Jessica Chastain, Bobby Cannavale. Questa sera in sala grande verrà presentato il biopic in anteprima mondiale, aprendo così le porte alla prossima stagione degli Oscar, che terrà sicuramente conto degli innumerevoli titoli portati quest’anno al Lido di Venezia. Scopriamo di più dalle parole degli attori e del regista come si sono approcciati a una figura così iconica come quella di Marilyn Monroe. La conferenza stampa di “Blonde”: ecco le parole del regista e degli attori Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe nel film “Blonde” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Altro giorno alla Mostra del cinema die altro film attesissimo quello di “” del regista Andrew Dominik con un cast d’eccezione composto da: Ana de Armas, Adrien Brody, Sara Paxton, Jessica Chastain, Bobby Cannavale. Questa sera in sala grande verrà presentato il biopic in anteprima mondiale, aprendo così le porte alla prossima stagione degli Oscar, che terrà sicuramente conto degli innumerevoli titoli portati quest’anno al Lido di. Scopriamo di più dalle parole degli attori e del regista come si sono approcciati a una figura così iconica come quella di. La conferenza stampa di “”: ecco le parole del regista e degli attori Ana de Armas interpretanel film “” ...

