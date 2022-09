Venezia 79: Andrew Dominik, conferenza Blonde con Ana de Armas, Adrien Brody e Julianne Nicholson (Di giovedì 8 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema 2022 ecco la conferenza stampa del film Blonde di Andrew Dominik con Ana de Armas, Adrien Brody e Julianne Nicholson È stato presentato questa mattina in conferenza stampa, Blonde di Andrew Dominik (qui trailer e key art), in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. Il regista e gli attori hanno parlato dell’esperienza mistica di aver girato delle scene nella casa in cui Marilyn Monroe abitava e in cui, poi, è stata trovata morta. Il film è un omaggio al personaggio pubblico che tutti conoscono ma non è stato tralasciato il suo essere semplicemente una donna di nome Norma Jeane. Questo è un progetto per te è durato molti ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema 2022 ecco lastampa del filmdicon Ana deÈ stato presentato questa mattina instampa,di(qui trailer e key art), in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di. Il regista e gli attori hanno parlato dell’esperienza mistica di aver girato delle scene nella casa in cui Marilyn Monroe abitava e in cui, poi, è stata trovata morta. Il film è un omaggio al personaggio pubblico che tutti conoscono ma non è stato tralasciato il suo essere semplicemente una donna di nome Norma Jeane. Questo è un progetto per te è durato molti ...

