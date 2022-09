Venezia 79, al Lido arriva a sorpresa anche Brad Pitt: il look con t-shirt e chitarra in spalla (Di giovedì 8 settembre 2022) Brad Pitt à la Cotugno sul red carpet del Festival di Venezia. È giunta nottetempo, parecchio inattesa, la star hollywoodiana, all’aeroporto di Venezia. T-shirt rossa, pantalone leggero bordeaux e babbucce di tela, Brad portava con sé nientemeno che una custodia per chitarra appoggiata su una spalla. Insomma, un Pitt in versione Maglietta fina con chitarra in mano strimpellata sulla sabbia? Difficile saperlo. L’unico dato che invece lo vuole qui è che la sua società di produzione la Plan E Entertainment ha prodotto Marilyn, il biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik che gareggia in Concorso per il Leone d’Oro. Film attesissimo, appena applaudito dopo la prima stampa della mattina, che vede protagonista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)à la Cotugno sul red carpet del Festival di. È giunta nottetempo, parecchio inattesa, la star hollywoodiana, all’aeroporto di. T-rossa, pantalone leggero bordeaux e babbucce di tela,portava con sé nientemeno che una custodia perappoggiata su una. Insomma, unin versione Maglietta fina conin mano strimpellata sulla sabbia? Difficile saperlo. L’unico dato che invece lo vuole qui è che la sua società di produzione la Plan E Entertainment ha prodotto Marilyn, il biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik che gareggia in Concorso per il Leone d’Oro. Film attesissimo, appena applaudito dopo la prima stampa della mattina, che vede protagonista ...

