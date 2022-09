Venezia 79 | a sorpresa ecco Brad Pitt per “Blonde”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Questa sera il red carpet Non mancano i divi alla Mostra del Cinema di79. Aè sbarcato nelle ultime ore al Lido,(con tanto di chitarra insieme palla) e che questa sera farà il red carpet per il film, di cui è comproduttore.non fa parte del cast, ma della produzione, mentre presto lo vedremo tra i protagonisti di Babilon, pellicola di Damien Chazelle. Il film, che racconta la vita di Marilyn Monroe ha per protagonista Ana de Armas arrivata sempre questa mattina a. Oggi spazio, fuori concorso anche a Siccità di Paolo Virzì su un’umanità vicina al collasso, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci. Per quanto riguardaviene ...