Venezia 2022, Virzì: "Siccità film apocalittico ma aperto alla speranza" (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – "Il cinema ci sarebbe stato ancora? Ci si domandava questo durante la pandemia, se ci sarebbero state altre storie, che ne sarà di noi, che futuro ci aspetta. Seguivo con divertimento e angoscia i racconti di Paolo Giordano sul Corriere della Sera ed è iniziata questa riflessione sul voler tradurre questo sentimento senza farlo in maniera diretta però". Paolo Virzì racconta la genesi di Siccità, oggi Fuori Concorso a Venezia 79 (poi in sala dal 29 settembre con Vision Distribution). Da un soggetto scritto insieme a Paolo Giordano, con la collaborazione in sceneggiatura di Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, il film segue molteplici linee narrative, seguendo l'andirivieni di altrettanti personaggi che cercano – chi meglio, chi peggio – di barcamenarsi in giorni di ...

