Venezia 2022 | oggi è il giorno di Blonde | con Ana De Armas | e Siccità di Paolo Virzì

IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - repubblica : Salvini e Verdini sfilano a Venezia e la folla mugugna: “Dateci gli attori” - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il programma dell'8 settembre, tra Marilyn e Siccità #ANSA - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La guerra in Ucraina sbarca al Lido. Solidarietà di interpreti e autori a Ve… - LuceverdeRadio : ?? Mostra del #Cinema di #Venezia 2022 ?? La 79° #Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla… -

Oggi, giovedì 8 settembre, per il nono giorno di Mostra del Cinema diè atteso in concorso 'Blonde' di Andrew Dominik, il biopic dedicato a Marilyn Monroe (interpretata per l'occasione dall'attrice Ana de Armas). Presentato in concorso anche 'Beyond the Wall' ...Con Vanessa Kirby, Laura Dern, Hugh Jackman, Zooey Deschanel e Casey ...“Once in a lifetime experience”. Jayson Granger, nuovo playmaker dell’Umana Reyer con esperienza decennale di Eurolega, ha così definito la serata che alcune atlete ...Brendan Fraser, protagonista del film di Darren Aronofsky dal titolo “ The Whale ” presentato alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto applausi ...