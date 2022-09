Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper (Di giovedì 8 settembre 2022) Per Venerdì 9 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord (il servizio dei treni regionali della Lombardia) e Trenitalia Tper (il servizio dei treni regionali dell’Emilia-Romagna): durerà dalle 9 alle 17. Leggi su ilpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Per9 settembre è stato indetto unoche coinvolgeràdi(il servizio dei treni regionali della Lombardia) e(il servizio dei treni regionali dell’Emilia-Romagna): durerà dalle 9 alle 17.

