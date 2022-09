Vaccini covid aggiornati, Pregliasco: “Pianificare richiami anche per chi ha fatto quarta dose” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Per adesso i Vaccini anti-covid aggiornati dovranno farli le persone che non hanno ancora ricevuto la terza o la quarta dose. Ma in prospettiva anche per chi, come me, ha fatto il secondo booster quest’estate sarà necessario un richiamo nel prossimo futuro”. Ne è convinto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute la circolare ministeriale che detta le categorie alle quali raccomandare in via prioritaria i nuovi Vaccini bivalenti Wuhan/Omicron 1. “Si tratta di indicazioni preliminari – spiega – relative alle priorità più stringenti” che secondo l’esperto andranno progressivamente estese nei mesi a venire. L’invito è quindi a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Per adesso ianti-dovranno farli le persone che non hanno ancora ricevuto la terza o la. Ma in prospettivaper chi, come me, hail secondo booster quest’estate sarà necessario un richiamo nel prossimo futuro”. Ne è convinto il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute la circolare ministeriale che detta le categorie alle quali raccomandare in via prioritaria i nuovibivalenti Wuhan/Omicron 1. “Si tratta di indicazioni preliminari – spiega – relative alle priorità più stringenti” che secondo l’esperto andranno progressivamente estese nei mesi a venire. L’invito è quindi a ...

Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - LaVeritaWeb : Un’utente bannata per aver condiviso contenuti contro i vaccini ricorre e perde. In America Biden va a processo per… - PagellaPolitica : Secondo l’endocrinologo Frajese, sospeso dall’Ordine dei medici, i vaccinati rischiano di contagiarsi di più rispet… - tequis_db : RT @strange_days_82: Ieri un grande intervento di Fabio Dragoni! ???????? #vaccino #vaccini #Dragoni #Viola #omicron #covid @LaVeritaWeb @fdrag… - lifestyleblogit : Vaccini covid aggiornati, Pregliasco: 'Pianificare richiami anche per chi ha fatto quarta dose' - -