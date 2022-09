Vaccini anti-Covid aggiornati a Omicron | chi può farli? La circolare del Ministero sulla quarta dose

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – I’, i booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la secondadi richiamo”, la cosiddetta, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la primadi richiamo” o terza, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le ...