«Usare resti di animali per produrre biocarburanti per gli aerei». La proposta Ue agita l'industria dei mangimi

resti animali e scarti degli allevamenti per produrre biocarburanti per gli aerei. È la proposta contenuta nella legge ReFuelEU Aviation, che mira a ridurre l'impatto del trasporto aereo sostituendo il cherosene – una miscela di idrocarburi – con altri sostituti meno inquinanti. La proposta al vaglio del Parlamento Europeo contribuirebbe a ridurre le emissioni, ma rischia di danneggiare pesantemente altri settori economici. Su proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, la legge sui carburanti dei jet potrebbe essere ampliata per includere la categoria 3, che comprende le parti commestibili di un animale macellato che, per motivi culturali o di scarsa vendita, non vengono mangiate. Questi prodotti, che comprendono per esempio le zampe di gallina, ...

