Usa, Steve Bannon sotto accusa a New York: di nuovo indagato per il progetto di costruzione del muro al confine con il Messico (Di giovedì 8 settembre 2022) Stephen Bannon, l’allora braccio destro e consigliere dell’ex presidente Usa Donald Trump, si è consegnato alla polizia di Manhattan e già oggi, 8 settembre, dovrebbe rispondere alle accuse del procuratore distrettuale di riciclaggio di denaro (di primo e secondo grado) e cospirazione (di quarto grado). Il fascicolo di indagine a suo carico è collegato alla sua attività con We Build the Wall Inc., l’operazione di raccolta fondi istituita per aiutare Trump con la sua promessa di costruire privatamente una barriera lungo il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Bannon, 68 anni, è stato visto entrare nell’ufficio del procuratore verso le 9 di mattina. Sceso sorridente da un Suv nero, si è rivolto alle decine di giornalisti e fotografi presenti: «È ironico. Lo stesso giorno in cui il sindaco di questa città invia una ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Stephen, l’allora braccio destro e consigliere dell’ex presidente Usa Donald Trump, si è consegnato alla polizia di Manhattan e già oggi, 8 settembre, dovrebbe rispondere alle accuse del procuratore distrettuale di riciclaggio di denaro (di primo e secondo grado) e cospirazione (di quarto grado). Il fascicolo di indagine a suo carico è collegato alla sua attività con We Build the Wall Inc., l’operazione di raccolta fondi istituita per aiutare Trump con la sua promessa di costruire privatamente una barriera lungo iltra gli Stati Uniti e il, 68 anni, è stato visto entrare nell’ufficio del procuratore verso le 9 di mattina. Sceso sorridente da un Suv nero, si è rivolto alle decine di giornalisti e fotografi presenti: «È ironico. Lo stesso giorno in cui il sindaco di questa città invia una ...

