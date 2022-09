US Open, la differenza tra Sinner e Alcaraz? Lo spagnolo gioca (quasi) sempre così, l’italiano raramente (Di giovedì 8 settembre 2022) Un match point: tanto è mancato a Jannik Sinner per battere Carlos Alcaraz ai quarti degli US Open. Una seconda di servizio, su cui lo spagnolo ha risposto bene e l’altoatesino non è riuscito a tenere il diagonale di dritto in campo. Il tennis è anche questo: il punto che cambia qualsiasi analisi, il destino che passa da una parte all’altra. Non è andata come a Wimbledon, in quegli ottavi nei quali Jannik era riuscito a dare al murciano tanti problemi con la risposta. Stavolta è stato il servizio il problema, ma non solo: ci sono diversi aspetti da poter analizzare in questa notte dell’Arthur Ashe Stadium da 5 ore e 15 minuti. Un servizio che, però, è legato direttamente a un fattore di cambiamento del movimento, un tentativo di iniziare a dare più fluidità al movimento, cosa che però non è ancora automatica. Oltre al ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Un match point: tanto è mancato a Jannikper battere Carlosai quarti degli US. Una seconda di servizio, su cui loha risposto bene e l’altoatesino non è riuscito a tenere il diagonale di dritto in campo. Il tennis è anche questo: il punto che cambia qualsiasi analisi, il destino che passa da una parte all’altra. Non è andata come a Wimbledon, in quegli ottavi nei quali Jannik era riuscito a dare al murciano tanti problemi con la risposta. Stavolta è stato il servizio il problema, ma non solo: ci sono diversi aspetti da poter analizzare in questa notte dell’Arthur Ashe Stadium da 5 ore e 15 minuti. Un servizio che, però, è legato direttamente a un fattore di cambiamento del movimento, un tentativo di iniziare a dare più fluidità al movimento, cosa che però non è ancora automatica. Oltre al ...

