US Open 2022, Alcaraz: “Sinner grande giocatore, non so dove ho trovato le energie” (Di giovedì 8 settembre 2022) Carlos Alcaraz è stato intervistato in campo dopo la vittoria in cinque set ai danni di Jannik Sinner, nel match valido per i quarti di finale degli US Open 2022: “Non so dove ho trovato le energie. Ho sempre creduto in me stesso, anche quando le cose non andavano bene. Livello? Davvero alto, grande qualità di tennis. Chiudere una sfida del genere non è facile, conta molto la fiducia“. Non potevano poi mancare delle parole al miele per il suo avversario: “Sinner è stato incredibile. E’ un grande giocatore e stasera tutti l’hanno visto“. Infine, sul suo prossimo avversario, ovvero l’americano Frances Tiafoe: “Ha battuto sia Nadal che Rublev, sta giocando davvero bene. Io devo riposarmi, poi mi ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Carlosè stato intervistato in campo dopo la vittoria in cinque set ai danni di Jannik, nel match valido per i quarti di finale degli US: “Non sohole. Ho sempre creduto in me stesso, anche quando le cose non andavano bene. Livello? Davvero alto,qualità di tennis. Chiudere una sfida del genere non è facile, conta molto la fiducia“. Non potevano poi mancare delle parole al miele per il suo avversario: “è stato incredibile. E’ une stasera tutti l’hanno visto“. Infine, sul suo prossimo avversario, ovvero l’americano Frances Tiafoe: “Ha battuto sia Nadal che Rublev, sta giocando davvero bene. Io devo riposarmi, poi mi ...

